L’inizio è col botto: Civitavecchia-Rim Cerveteri. Subito il derby alla prima giornata di campionato per la squadra di basket cerveterana approdata alla C Unica dopo una cavalcata avvincente.

A pochi giorni dall’avvio del raduno, i cestisti etruschi guidati dal coach Giorgio Russo iniziano a studiare gironi, avversari e il calendario, già uscito.

Si parte sabato 7 ottobre in trasferta a Civitavecchia, esordio in casa con il Palocco e poi ancora fuori a Latina; quarta giornata casalinga con Fonte Roma Basket.

La regolar season terminerà il 9 marzo a Roma contro Smit, poi eventualmente ci saranno i playoff o i playout a seconda del piazzamento in classifica.

La Rim è stata inserita nel raggruppamento B con Frascati, Ciampino, Virtus Valmontone, Smit Roma, Tiber, Fonte Roma, Palocco, New Basket Time Latina, Virtus Pomezia e Città Futura.

«Siamo pronti - sostiene Manuele Parroccini - ed è subito derby. Per me, Bezzi e Alfarano è anche un ritorno al passato perché lì abbiamo giocato sei anni. Tra l’altro assieme ad Alfo vincemmo la C2 portando su il Civitavecchia. Ora però è un’altra storia, amiamo questa maglia e vogliamo fare il possibile per migliorarci ancora. La squadra c’è, so che la dirigenza sta trattando un giocatore: il colpo finale».

Parla anche l’allenatore: «Un raggruppamento direi equilibrato - commenta Giorgio Russo - anche se non molto territoriale. L’entusiasmo non ci manca, siamo onorati di rappresentare la città e vogliamo dire la nostra in C Unica. Lo spirito è quello giusto, sono convinto che ci divertiremo come sempre, vada come vada».

L’Edilizia Rim non giocherà nel solito impianto di via Graziosi ma a Valcanneto, la domenica pomeriggio, perché la Federazione non ha concesso l’omologazione del campo.

Una notizia questa che sta facendo molto discutere visto che i tifosi, tra cui molti bambini al seguito, dovranno spostarsi di svariati chilometri.

