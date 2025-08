Con le due squadre in serie C, femminile e maschile puntano a divertirsi, con la salvezza primo traguardo da raggiungere. Nella RIM Volley Cerveteri, quest'anno, si riparte con rinnovate ambizioni. Sulla panchina maschile è arrivato Luca Catalti, tecnico romano dal curriculum importante. «Ho fatto una scelta giusta, conosco l'ambiente, ci sono persone serie con le quali si può costruire un bel progetto. Mi impegnerò per dare il massimo, spero che i risultati siano dalla nostra parte, sta a me dimostrare il mio valore. Poi c'è la squadra, a cui chiedo impegno e lavoro, alla lunga saremo ripagati se troviamo sin dall'inizio sintonia tra di noi - ha detto il neo tecnico cerite». Per le ragazze è rimasto al timone Rodrigo Miliate Riberio, un tecnico esperto e saggio, che ha plasmato un gruppo solido che spera di riavere in toto anche per la prossima stagione. Giocatrici che hanno dato un forte contributo per la salvezza, pronte a dare battaglia anche per il prossimo campionato, che offre un girone altamente competitivo, con squadre che vantano storia e risultati prestigiosi.

