Sono tutte di Roma e provincia le squadre che compongono il girone I in cui è stata inserita la Rim Cerveteri- Ladispoli, che nello stesso raggruppamento avrà due compagini comprensoriali, Civitavecchia e Bracciano, quest’ultima neopromossa.

Un girone che dal punto di vista logistico sembra abbordabile, anche se il capitano della Rim Manuele Parroccini è contento a metà: «Da una parte non dovrebbe sostenere trasferte lontane, visto che sono tutte nel raggio di 80 km, dall'altra c'è qualche perplessità poiché per la seconda fase potrebbero esserci trasferte fuori regione - afferma il capitano - altro elemento è che ci sono stati molti ripescaggi sia per quanto riguarda le retrocesse in D, che per le squadre che lo scorso hanno erano nello stesso girone sconfitte ai playoff. La domanda è lecita, quanto conviene investire se poi ci saranno questi mutamenti che non tengono conto di fattori che sono gli investimenti economici, a mio avviso molto esosi per le casse dei club che devono arrampicarsi sugli specchi per sopravvivere».

