Seconda vittoria di fila per il Basket Cassino che passa 74-70 sul parquet della RIM Cerveteri e si lancia in zona playoff entrando tra le prime 8 della classifica. Seconda sconfitta, invece, per la formazione di Cerveteri, che comunque lotta fino alla fine. Splendido il primo tempo della squadra di coach Nardone, che trova grande fluidità in attacco e si lancia sul +13 (36-49) all'intervallo lungo, la reazione di Cerveteri è veemente con un terzo quarto di solidità e qualità che vale il 27-12 e il sorpasso sul 63-61. La partita torna ad essere equilibratissima e l'arrivo è in volata, tra i canestri pesanti nel finale da segnalare la tripla del sorpasso firmata da Rocchi (69-70) in grado poi anche di chiudere i giochi dalla lunetta; altro ko di misura per Cerveteri dopo quello sul campo del San Paolo Ostiense. Può invece godersi un momento d'oro Cassino, che ora può credere realmente nell'accesso alla post season. Per Cerveteri una sconfitta che brucia per le modalità. «È maturata - ha detto capitan Parroccini - dopo un arbitraggio poco generoso verso di noi. Non rappresenti una scusante, abbiamo perso dopo aver recuperato undici punti,nel finale ha pesato la stanchezza della squadra, che ha dato tanto per riprendere la gara». Prossima gara sabato sul parquet del Vigna Pia, terza delle quarte a disposizione per passare alla prima fase.

Parziali: 21-27; 15-22; 27-12; 7-13.

RIM Cerveteri: Bezzi 11, Sorge 12, Tomasicchio n.e., Parroccini 5, Nizza 6, Galan Tesillo 11, Madonna n.e., Lattanzi 13, Mastropietro 4, Alfarano 8, Parlato. Allenatore: Russo.

Basket Cassino: D'Aquanno n.e., Rocchi 7, Fionda n.e., Comarca n.e., Fois 16, Pacitto 1, Vona 7, Luzza 18, Pietroluongo n.e., Gutierrez 19, Pignatelli 6. Allenatore: Nardone

