Tra serie C2 e serie D c’è chi piange e c’è chi ride tra i team della Tuscia. Piangono lacrime assai amare le compagini del Futsal Ronciglione e della Virtus Monterosi oltre a quelle già versate da alcune settimane da parte dell’Etruenergy Vignanello che era stata la prima formazione a retrocedere direttamente dal girone A come ultima in classifica. Nei playout di fine campionato hanno finito per raggiungerla le altre due formazioni viterbesi che tra l’altro non sono riuscite a sfruttare minimamente il fattore campo. Il Futsal Ronciglione che si era classificato all’ottavo posto con 27 punti ha clamorosamente perso al Centro Sportivo “Chianello” per 6-3 contro il Valentia giunto penultimo in regular season. Match più combattuto ma alla fine stesso verdetto per la Virtus Monterosi, nona nella classifica finale che ha perso per 5-6 dopo i tempi supplementari la sfida interna contro il Progetto Futsal che in campionato si era classificato alle spalle dei viterbesi con un punto di ritardo. E quindi al netto di eventuali ripescaggi in sede estiva il calcio a cinque viterbese perde la partecipazione dei tre team nel girone A dove invece approda la Falisca Futsal vincitrice con quattro turni di anticipo nel girone B della serie D con lo core di 18 vittorie, due pareggi ed un solo ko in un campionato stradominato visto il distacco che ha dato alle principali rivali che sono state l’Atletico Civitavecchia e il Casale di Roma. Complimenti quindi alla compagine allenata da mister Alessandro Morandi (giocatore-allenatore) per una stagione a dir poco trionfale. Falisca che ha anticipato l’impegno di questo fine settimana aggiudicandosi con un largo 9-5 il derby esterno giocato a Viterbo contro lo Sporting Club Thule per 9-5.

