Ottimi risultati per i piccoli tritoni della Coser alle finali Regionali estive svoltesi a Roma presso il Centro Federale di Pietralata. I piccoli Esordienti B hanno ottenuto grandi prestazioni. Ecco l’elenco completo dei risultati del club gialloblu. Alessio Di Gennaro con 4 titoli regionali nei 100 Stile, 200 Stile, 400 Stile e 50 Farfalla seguiti da un ora nella staffette 4×50 Stile e argento nella 4×50 mista; Tommaso Rocchetti oro nei 100 Farfalla, argento nei 50 Farfalla e buone prestazioni dei 100 e 200 Stile chiudendo le finali con l’oro nella staffette 4×50 Stile e argento 4×50 mista; Alessandro Cicogna ha migliorato il suo tempo nei 400 Stile con un oro nella 4×50 Stile e argento nella 4x50 mista Angelica De Rosa argento nei 200 Stile, bronzo nei 400 Stile chiudendo le sue gare con un bronzo nella 4×50 Stile; Sofi Lorenzoni in acqua nei 100, 200, 400 stile e nei 50 farfalla con bronzo nella 4x50 Stile; Corti Orlando ha ottenuto ottime prestazioni dei 100 e 200 Rana conquistando poi l’oro nella 4x50 Stile e l’argento nella 4x50 mista. Grassi Irene bene nei 200 e 400 Stile seguiti da un bronzo nella 4x50 Stile. Ginevra D’Antini nei 100 - 400 Stile, 200 Dorso e bronzo nella 4×50 mista. Bene Leonardo Cattai nei 100, 200Stile e 200 Misti, Tommaso Capuani nei 200 Dorso, Linda De Carli nei 100 e 200 Rana e nella staffetta 4×50 Mista, Flavia Finori nei 100 -200 Stile, 50 - 100 Dorso.

Grandi prestazioni quelle dei giovanissimi tritoni, che sono riusciti a portare la Coser al secondo posto nella classifica generale per società, piazzandosi dietro alla Finplus e davanti a società blasonate come Aniene ed Aurelia Nuoto. Contenti il presidente Antonio Parisi e il direttore tecnico Fabio De Santis per il buon lavoro fatto dai tecnici Simone De Francesco e Francesco Arcadi, che danno continuità ai risultati.

