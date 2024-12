VETRALLA - Nelle passate settimane, la Rebel Dragon, rinomata scuola di Shaolin Kung Fu con sede a Vetralla, ha conquistato risultati straordinari partecipando a due prestigiose competizioni: gli European Shaolin Games 2023 a Jesolo e il 31° Campionato Nazionale di Kung Fu a Perugia. Il primo evento, gli European Shaolin Games 2023, svoltosi nel suggestivo scenario di Jesolo nel weekend del 18-19 novembre, è stato organizzato direttamente dal Tempio Shaolin. La competizione ha visto la partecipazione di monaci guerrieri Shaolin provenienti dalla Cina, creando un’atmosfera unica e avvincente. La Rebel Dragon ha brillato in questa competizione di altissimo livello, dimostrando il proprio valore confrontandosi con gli atleti più promettenti dello Shaolin europeo.

Il secondo evento, il 31° Campionato Nazionale di Kung Fu organizzato dalla Cka a Perugia nel weekend del 25-26 novembre, è attualmente considerato il torneo più prestigioso in Italia per quanto riguarda il Kung Fu. Ancora una volta, la Rebel Dragon ha dimostrato la propria eccellenza, con gli atleti che hanno ottenuto risultati straordinari. Considerando entrambe le manifestazioni, gli atleti della scuola hanno conquistato un totale di 4 ori, 3 argenti e 3 bronzi, dimostrando la loro maestria e dedizione alle antiche arti marziali cinesi. I maestri della Rebel Dragon, Pierluigi Crescentini e Marco Cignini, si sono dichiarati entusiasti dei risultati ottenuti dagli atleti, sottolineando il duro lavoro e l’impegno costante che hanno reso possibile questo straordinario successo.

«Siamo estremamente orgogliosi dei nostri atleti che hanno dimostrato una straordinaria abilità e dedizione in questi eventi di alto livello. Questi risultati riflettono il nostro impegno costante nell’eccellenza e nella tradizione delle arti marziali cinesi».

La Rebel Dragon continua a essere un faro di eccellenza nel panorama delle arti marziali, portando avanti la tradizione millenaria dello Shaolin Kung Fu con passione e determinazione. Con i recenti successi ottenuti nelle competizioni nazionali e internazionali, la scuola si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati e gli amanti delle arti marziali in Italia. Un fiore all’occhiello della palestra Active Space di Vetralla.

