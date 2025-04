LADISPOLI - Un nuovo prestigioso traguardo per la ladispolana Rebecca Ortu che a Taranto ha conquistato, per il terzo anno consecutivo, il titolo di campionessa italiana Under 21 nella categoria Kumite Femminile -55Kg.

L’atleta del Team Karate Francesco Ortu, con questa ulteriore affermazione, si mantiene saldamente al primo posto del ranking nazionale Fijlkam, confermando il proprio valore anche a livello internazionale.

«Rebecca – ha commentato il delegato allo Sport, Fabio Ciampa - è un esempio di impegno e determinazione. Come Amministrazione continueremo a supportare gli atleti del territorio che, come lei, portano in alto il nome di Ladispoli a livello nazionale e internazionale - ha proseguito ancora il delegato Ciampa - Le rivolgiamo i nostri più sinceri auguri per i prossimi impegni sportivi e scolastici».

