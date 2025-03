La Comal Civitavecchia Volley torna immediatamente alla vittoria. A nemmeno 24 ore dalla sconfitta nella semifinale di Coppa Lazio contro l’Antares, quella sconfitta così sorprendente e proprio per questo dolorosa che è costata clamorosamente il passaggio alla finale lasciando tutto l’ambiente a bocca aperta con sguardi attoniti e sbigottiti, le rossonere sono scese in campo nuovamente alla palestra dell’istituto Marconi per affrontare il fanalino di coda Cosmos Latina. Ne è nato il risultato auspicabile alla vigilia, ovvero un 3-0, facile da intuire visto che le civitavecchiesi sono al comando del girone, mentre le pontine sono ultime e fino a questo momento, non solo non hanno fatto nessun punto, ma non hanno mai vinto neanche un set. Quindi un passaggio obbligato per il gruppo allenato da Alessio Pignatelli, che ha consentito comunque di ritrovare fiducia dopo un tremendo venerdì. È stato un turno interlocutorio, con le rossonere che sono ancora al comando del girone con sette punti di vantaggio sul secondo posto.

«La partita di sabato è stato un modo ottimale - dichiara coach Alessio Pignatelli - per riprendere il nostro cammino in campionato dove ogni settimana dobbiamo difendere il nostro primato. La partita è stata vinta senza alcuna sofferenza e ci ha permesso di far ruotare tutte le ragazze a disposizione».

