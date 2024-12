È corsa a due per la vittoria finale del campionato di Terza Categoria con le battistrada Real Tolfa e Quartiere Campo Oro che continuano a mietere vittime come hanno confemato nei match della 19esima giornata disputata nello scorso fine settimana. La capolista Real Tolfa sale a 47 punti con il quindicesimo successo stagionale ottenuto a Civitavecchia per 2-0 contro la Leocon, replica del Quartiere Campo Oro salito a 43 punti dopo la tredicesima affermazione stagionale con il 3-2 corsaro di Blera. Quartiere Campo Oro che ha quindi 4 punti di ritardo ma un match in meno disputato dovendo recuperare la sfida della sedicesima giornata sul terreno dell’Amatori Allumiere. Giochi che re stano apertissimi . Per il resto l’ultima giornata ha confemato i valori dell’alta classifica con il Trevignano Calcio, terzo a 38 punti che ha battuto nettamente in casa per 5-1 il Corchiano e successi anche per i team che seguono con il Tarkna Tarquinia passato nel capoluogo della Tuscia per 3-0 contro il Viterbo Fc ed il Football Team Falisca vincente largamente a Tessennano per 5-2. Tarna e Falisca appaiate a 36 punti ma il Tarkna ha una gara in meno. A completare il quadro dell’ultimo turno giocato il pareggio per 1-1 il Csl Soccer-Tuscia United e la vittoria esterna dell’Amatori Allumiere per 2-1 sul campo del fanalino di coda Vetriolo. Queste le gare del prossimo turno: sabato alle ore 15 Corchiano-Tessennano e Tuscia United-Football Team Falisca. Alle 17.30 Tarkna Tarquinia-Trevignano e alle 18 Amatori Allumiere-Leocon. Poi domenica alle 15 avremo Csl Soccer-Blera, Quartiere Campo dell’Oro-Vetriolo e Real Tolfa-Viterbo Fc.

