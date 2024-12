Resta ancora un tabù la vittoria in trasferta per il Real Fabrica nel campionato di calcio a cinque di Serie A2. Sabato nel match valido per l’ottava giornata di andata la compagine di mister De Lucia ha perso per 1-0 sul campo del Buldog Tnt Lucrezia. I marchigiani si presentavano con l’etichetta di ultimi della classe ed hanno avuto il merito di saper imbrigliare la compagine viterbese che ha giocato un primo tempo a ritmo troppo blando, esercitando un lungo possesso palla che non si è però concretizzato in fase offensiva. Il Lucrezia ha controllato con ordine e poi con un preciso diagonale di Cassisi è passata in vantaggio. E su questo guizzo ha costruito il suo trionfo visto che nella ripresa il Real ha insistito a lungo con maggiore veemenza ma la rete dell’1-1 non è arrivata. Bilancio che per il Real Fabrica in chiave esterna si aggiorna con 3 sconfitte ed un pareggio che è quello della prima giornata contro il Potenza Picena. Poi nell’ordine sono arrivati i ko contro la Dozzese, quello con l’Unicusano Ternana, compagini di alta classifica e poi quello di sabato scorso che lascia il maggiore amaro in bocca a Martinozzi e compagni che adesso i sono rimessi al lavoro pr preparare la sfida interna di sabato prossimo contro la Roma 3Z che ha gli stessi punti del Real con una gara in meno disputata. Poi ci sarà la sosta del 16 dicembre con il campionato fermo ma con il Real Fabrica in campo con i suoi Under 23 per la sfida di andata degli ottavi di finale di Coppa Divisione con il Cesena ed il 23 dicembre l’ultimo match in terra toscana contro la Lenzi Automobili Prato. Poi il campionato tornerà il giorno dell’Epifania con il match casalingo contro l’Atlante Grosseto.

