Si avvicina sempre di più l’ufficialità del ripescaggio in Serie A2 per il Real Fabrica dopo la retrocessione avvenuta sul campo al termine della scorsa stagione con la doppia sconfitta nel playout contro l’Aosta. La rinuncia di alcuni club spalanca le porte della ritrovata A2 ad un Real Fabrica che ha ben reagito al verdetto del campo con forti motivazioni di riscatto da parte del suo entourage. Intanto anche questa settimana notizie a raffica da casa Real. Il club comunica di aver ceduto in prestito Daniele Sciarrini al Montebuono e Gabriel D’Agostino al Club Roma di mister Marco Bianchi, grande amico della società viterbese. Alla voce arrivi il Real ha annunciato di aver acquisito le prestazioni sportive per le prossime due stagioni del talento classe 2007 Christian Nicolamme, che andrà a rinforzare l’Under 19 Nazionale di mister Daniele Pacelli e vedremo se riuscirà a guadagnare spazio anche a livelli di prima squadra. Infine nei giorni scorsi il mister della prima squadra Luca Lucchetti, rientrato da poco dal corso di Coverciano, è stato ospite dei centri estivi organizzati dal comune di Corchiano, insieme al giocatore della prima squadra Giordano Sbarra. ll Real Fabrica di Roma C5 è sempre presente per queste iniziative per far conoscere ancora di più questo fantastico sport.

