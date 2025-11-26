Il Real Fabrica reduce dall’ottimo pari esterno in rimonta per 4-4 contro il Maccan Prata sta preparando la sfida casalinga di sabato quando al Pala Anselmi arriverà alle ore 16 la formazione emiliana dell’Or Reggio Emilia. Un passo indietro per ricordare il confronto trascorso della nona giornata in cui il Real ha ottenuto un prezioso pareggio sul campo dell'ex capolista Maccan Prata, in una partita che ha evidenziato il carattere e la determinazione della squadra guidata dal mister Lucchetti. Nonostante un inizio di gara in cui la compagine viterbese ha dimostrato buone intenzioni, è stata punita da un Maccan Prata cinico e letale, che ha trovato la via del gol per ben due volte nel primo tempo grazie alle reti di Caverzan, ex giocatore dell’Active Network, e di Grigolon, portando il punteggio sul 2-0. L'andamento del match sembrava piegarsi a favore dei friulani, ma il Real Fabrica ha saputo reagire con grande grinta. Grazie a una brillante azione del giovane classe 2004 Sbarra, la squadra è riuscita ad accorciare le distanze con la rete di Martines, riportando così la speranza nel cuore dei suoi sostenitori. Nella ripresa, il Maccan ha ampliato nuovamente il proprio vantaggio al 13’ grazie al gol di Zecchinello, portandosi sul 3-1. Tuttavia, Nunzi ha riacceso le speranze per il Real Fabrica, segnando un gol che ha riportato la compagine viterbese in partita. La sfida si è mantenuta sul filo dell'equilibrio, fino a quando Caverzan, autore di una prestazione notevole, ha siglato la sua doppietta al 17’, realizzando il 4-2 e dando l'impressione che la vittoria potesse sfuggire definitivamente ai viterbesi. Nonostante ciò, il Real Fabrica ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione. Animati da un forte spirito di squadra, i giocatori hanno continuato a lottare fino alla fine. Negli ultimi minuti, una potente conclusione di Frigerio e la rete di El Johari hanno consentito agli ospiti di completare una rimonta incredibile, fissando il punteggio sul 4-4. Questo meritatissimo pareggio consente al Real Fabrica di salire a 13 punti in classifica, sottolineando il valore e la determinazione della squadra in questa stagione. Con questa prestazione, il Real Fabrica ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare le prossime sfide con rinnovata fiducia e determinazione. E l’obiettivo ora è di tornare al successo nella sfida di sabato con gli emiliani che in classifica hanno un ritardo di tre punti sui viterbesi.