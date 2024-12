Movimenti continui nella compagine del Real Fabrica che ha reagito bene alla retrocessione sul campo (dalla Serie A2 alla Serie B) e che punta ad una prossima stagione all’insegna del rilancio. Il club del presidente Rossi nei giorni scorsi ha annunciato l’arrivo del nuovo direttore sportivo individuato nella figura di Andrea Candeloro e del direttore generale che è Marco Angeletti messo al centro del progetto Real. Ferma l’intenzione del club di chiedere il ripescaggio alla Serie A2 e qui sarà importante capire quello che sarà il format della Divisione sui vari campionati e fondamentale diventerà la rinuncia di qualche club. Sul fronte giocatori sono state ufficializzate le partenze di Adriano De Camillis, Rodrigo Emer, Jonathan Alberto De Sousa e Vladimir Bielousov, mentre dello staff ha salutato il tecnico Lorenzo Abati già mister dell’Under 15 Elite, Under 19, preparatore dei portieri e voluto da mister Lucchetti come secondo della prima squadra. Per quel che concerne le conferme si è partito dal capitano e bomber della squadra Danilo Martinozzi e dei giovanissimi Cristian Ruggero e Mattia Ripani prodotti della cantera biancazzurra e sui quali il Real punta moltissimo. Queste le parole del vice capitano Martinozzi dopo la riconferma: «Mi dispiace per come sia finita la stagione nessuno meritava un finale così. Non ho fatto il mio migliore campionato (15 gol totali, ndr) e so che posso e devo fare di più. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione e so che la società insieme al direttore sportivo Andrea Candeloro stanno costruendo una super squadra per lottare per traguardi importanti. Sono felicissimo di restare ancora qui dove mi sento a casa».

