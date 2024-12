Si fa sempre più complicato il finale di stagione del Real Fabrica nel girone B di Serie A2 di calcio a 5. Pesante il ko di sabato scorso per 3-2 nello scontro diretto sul campo della Roma 3Z quando a 13 secondi dal termine si è palesata nel modo più incredibile la super beffa visto che il gol della vittoria dei romani è stato viziato da un nettissimo fallo di gioco non ravvisato dalla coppia arbitrale e con un giocatore a terra la Roma 3Z ha poseguito andando a segnare. Situazione che ha mandato su tutte le furie il club del presidente Rossi che ha diffuso un comunicato nel post gara: “Il Real Fabrica Calcio a Cinque dopo quello successo nella gara di sabato scorso,si farà sentire in tutte le sedi opportune per salvaguardare la nostra società i nostri tifosi e sopratutto la squadra e lo staff tecnico. Da oggi (sabato, ndr) in poi entreremo in silenzio stampa fino al termine della stagione,per preparare al meglio le ultime due gare che decideranno la nostra permanenza in questa categoria che sentiamo di meritarci. Questo per tutelare tutta la squadra, lasciandoli lavorare in un ambiente sereno che sarà al loro fianco fino al termine di questa stagione,che speriamo tuttiI possa regalarci questa salvezza. Il presidente Roberto Rossi sarà l’unico che potrà rilasciare dichiarazioni in merito alla squadra».

Situazione difficile visto che dopo le cinque sconfitte consecutive (ultima vittoria il 10 febbraio) e la conferma comunque di grossi problemi in trasferta (un pari alla prima giornata e 8 ko di fila) il Real è precipitato al penultimo posto solitario della bassa graduatoria dove la situazione è la seguente: Roma 3Z 20; Buldog Tnt Lucrezia 19; Lenzi Automobili Prato 17; Real Fabrica 16; Atlante Grosseto 15. Ora la sosta e poi due “drammatici” spareggi salvezza cona la sfida interna di sabato 6 aprile contro il Prato dove diventa obbligatorio vincere e poi il 13 aprile la trasferta con il Grosseto. L’ultima retrocederà direttamente e la penultima entrerà nel tabellone del playout nazionale.

