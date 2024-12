Le Ants Under 17 Viterbo concludono al quinto posto la stagione. Ottimo risultato per le ragazze allenate da Maria Chiara Scaramuccia che per un soffio non hanno disputato le fase interregionale. Le giovani formiche hanno disputato partite di livello tenendo il campo egregiamente. Queste le parole di coach Maria Chiara Scaramuccia: «Buon risultato che rispecchia il lavoro fatto quest’anno. È stato un onore e un piacere allenare queste giovani atlete che sono certa porteranno questa esperienza nel prossimo campionato Under 19 e soprattutto nella categoria senior della Serie B, dove alcune di loro già hanno giocato minuti quest’anno e sono certa ne giocheranno di piu importanti il prossimo».

