QUI SERIE C1. La Futsal Academy non conosce pause. La squadra di Vincenzo Di Gabriele ha preso la direzione giusta ed ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nel campionato di Serie C1. I nerazzurri sono andati a vincere per 3-2 sul campo della Vigor Perconti, una delle più agguerrite inseguitrici per un posto nei playoff, zona dove, attualmente, ci sono proprio Mori e compagni. La squadra cara al presidente Elso De Fazi è riuscita a mettersi in tasca tre punti, grazie ai gol di Santomassimo, Terzini e Trappolini. Bisogna frenare un po’ l’entusiasmo, invece, se si parla di aggancio al secondo posto, in quanto il Cecchina ha fatto il botto di giornata, vincendo lo scontro diretto contro La Pisana. Quindi i civitavecchiesi sono ancora terzi in classifica con 31 punti e due lunghezze di margine rispetto alla quarta piazza, dove si trova il Santa Gemma.

«Voglio fare i complimenti ai ragazzi - afferma Vincenzo Di Gabriele - perché, nonostante le rotazioni corte, abbiamo pressato per tutta la partita chiudendo il primo tempo in vantaggio 0-2. Ora testa al Parioli, dove ci attende un'altra finale».

Nello stesso girone 16^ sconfitta in 16 partite per il Santa Severa, che sfiora i primi punti stagionali, cedendo solo per 3-1 al campo dell’Uliveto contro il Ciampino. Niente da fare per i ragazzi guidati da mister David Dell’Università, che hanno provato a fare risultato con i gol di Lavalle e De Paolis. La retrocessione sembra ormai quasi fatta, sembra impossibile fare cinque vittorie nelle ultime 10 partite, sperando anche che non ci sia un’accelerata da parte delle dirette concorrenti. Ma l’obiettivo di questo gruppo è quello di ottenere almeno una vittoria da qui al termine.

QUI SERIE C2. E chi voleva vincere, ma non l’ha fatto, è anche chi milita nel campionato di Serie C2. Scontro amarissimo per l’Atletico Civitavecchia al San Liborio Stadium, con il quintetto di Simone Tangini caduto fragorosamente per 6-3 contro la capolista Progetto Futsal. Il divario tra le due contendenti si è notato per gli spettatori, ancora di più rispetto a quanto possa spiegare il punteggio, visto che dopo 20 minuti il risultato era di 4-0, con diverse sbavature difensive dei civitavecchiesi, che hanno inciso sicuramente nelle prime tre reti romane. Nella ripresa si è andati anche sul 6-0, prima della reazione finale, ma solo da palliativo, del quintetto di Simone Tangini, a segno con Alessio De Amicis, Smeraglia e Luzzetti. I gialloblu continuano a scivolare in classifica ed ora sono in sesta posizione a quota 23 punti, con la vetta distante sette lunghezze, mentre lo svantaggio sulla zona playoff è di cinque.

Cade anche il Quartiere Campo Oro, che ha ceduto per 4-1 a Roma contro il Vallerano. Sin dal primo tempo la squadra di Umberto Di Maio inciampa e va sotto nel punteggio. La rete di Vaitovich non serve a recuperare una partita che diventerà molto amara e che non migliora affatto la classifica del Qco, che rimane ancora lontano dalle posizioni che contano.

«Abbiamo meritato la sconfitta - dichiara mister Umberto Di Maio - anche se non in queste proporzioni. Abbiamo lottato fino all'ultimo, poi ci siamo sbilanciati e abbiamo subito il 3-1. Peccato non aver sfruttato alcune occasioni importanti per segnare. Ma il girone di ritorno è appena cominciato, di tempo per recuperare ce ne è». Ma il Quartiere Campo Oro è già tornato in campo, questa volta per la Coppa Lazio. Nell'ultima partita del girone della prima fase i gialloverdi hanno perso per 5-1 sul campo del Fabrica. Il gol di Saraceno non è bastato per violare un parquet molto difficile. Sarà l'ultima partita tra Fabrica e Vignanello a decretare il futuro nel torneo di Bellumori e compagni. In caso di vittoria, di chiunque sia, il Qco sarà eliminato dalla competizione, mentre con un pareggio sarebbero proprio i gialloverdi a vincere il gironcino. «È andata male - afferma mister Umberto Di Maio - e purtroppo si è aggiunta anche l'assenza di Cleri. Non siamo praticamente scesi in campo, sconfitta giusta».

QUI SERIE D. Infine, all'ultimo assalto, esplode il Secondiano Cosimi al tacco di Simone Agozzino, che gonfia la rete e regala la vittoria all'Evergreen per 2-1 contro la Petriana nel match valevole per il campionato di Serie D. L'altro gol porta la firma di Paolini. «Con la perseveranza, tre punti pesanti. Grandi ragazzi», dichiarano dal club che mantiene la vetta con sei punti di vantaggio nei confronti della seconda posizione.

