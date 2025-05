Ora c’è l’ufficialità, anche se di dubbi non ce n’erano per niente. Manila Esposito è nella cinquina della Nazionale italiana che parteciperà, la prossima settimana, agli Europei di Lipsia, che si svolgeranno dal 26 al 31 maggio in Germania.

Il capitano dell’As Gin guiderà la comitiva azzurra assieme alla campionessa olimpica Alice D’Amato e nella squadra ci saranno anche le esordienti Emma Fioravanti, Giulia Perotti e Sofia Tonelli.

Il bronzo alla trave di Parigi 2024 proverà a confermarsi dopo i grandiosi risultati ottenuti nell’ultima volta agli Europei, ovvero lo scorso anno a Rimini, quando Esposito tornò a casa con la bellezza di tre ori, quindi partirà con tutte le attenzioni del caso.

La civitavecchiese proverà a ripetersi tra concorso generale, trave e corpo libero, dopo aver dando una grande carica all’As Gin, con la conquista del terzo posto nel campionato di serie A1. Nel corso della manifestazione continentale, debutterà anche la nuova gara a coppie miste, che farà da aperitivo per gli appuntamenti più importanti del calendario, come l’all around del giovedì, e le finali di specialità di venerdì e di sabato.

