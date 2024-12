Quattro su quattro per la Nc Civitavecchia nel campionato di serie B. I rossocelesti si sono aggiudicati lo scontro diretto del PalaGalli per 10-4 contro la Locatelli Genova. La squadra di Aurelio Baffetti ha dimostrato di avere una condizione fisica e atletica smagliante, nonostante fosse il match di ritorno in acqua dopo le festività di fine anno. I primi due quarti, però, non sono talmente pendenti dalla parte dei civitavecchiesi, anche se la differenza di nota, ma non si verifica realmente. Per tre volte i padroni di casa vanno in vantaggio e per tre volte vengono raggiunti dagli ospiti. Iorio, Pagliarini e Romiti consentono alla Nc di guadagnare terreno, ma il primo solco si apre solamente nella seconda parte della seconda frazione, quando ancora Romiti e poi Carlucci permettono alla Nc di andare sul +2. Il terzo tempo mostra la nuda verità: tra le due squadre c'è una differenza ed anche ben visibile, come dimostra il 5-0 di parziale, con Carlucci che segna ancora e poi lancia le triplette finali di Romiti e Iorio. L'ultimo tempo è solo un allenamento aggiuntivo ordinato da Baffetti, con Greco che completa l'opera e il giovane Molinari che tira fuori un rigore nei secondi finali. Tra i pali, al debutto stagionale, Visciola fa correre pochi pericoli ai suoi. Con questa vittoria la Nc mantiene la vetta e lo fa a punteggio pieno con 12 punti. C’è la sensazione che i playoff possano essere centrati senza troppi problemi. Ma soprattutto si nota che la Nc può lottare per vincere il girone 2.

