Ci sono anche quattro giocatrici delle Sniperine Crt nella lista della Nazionale italiana in previsione dei Mondiali casalinghi di Roccaraso. Il commissario tecnico azzurro Luca Rigoni ha diramato l'elenco delle convocate per un torneo amichevole in Francia, per la precisione a Voiron, in programma da ieri a domenica.

A rappresentare la formazione di Riccardo Valentini ci saranno la civitavecchiese Veronica Novelli, Gloria Padovan, Eleonora Raia e Laura Giannini.

Questo non è l'elenco definitivo, ma il test in terra transalpina sarà importante per decidere chi prenderà parte all'evento iridato previsto tra un mese.

Insomma, un’occasione importante, nella quale dare il massimo.

