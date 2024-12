Prima il dovere, poi il piacere. Quella di giovedì è stata una giornata dal sapore di un nuovo inizio per il Quartiere Campo Oro. Primo appuntamento al Tamagnini con il raduno della squadra di calcio a 5 di Umberto Di Maio, che ha disputato una partitella per cominciare il suo cammino verso lo storico campionato di serie C2. Poi i ragazzi, assieme a quelli della squadra di calcio a 11 di Fabio Secondino, si sono recati alla pizzeria Stasera Pizza, «che ringraziamo per la bella accoglienza e per l'ottimo servizio», per una speciale cena tutti assieme. Il presidente Antonello Quagliata, il direttore sportivo Pino Antonucci e lo staff dirigenziale hanno consegnato i kit societari. Ma la mente è già rivolta al duro lavoro che bisognerà fare da qui al via della stagione. Infatti lunedì ci sarà anche il primo allenamento della squadra di calcio a 11, che comincerà a faticare al parco Uliveto agli ordini del preparatore atletico Fausto Porchianello.

