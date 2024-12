Comincia con un pareggio il girone di ritorno per il Quartiere Campo Oro in Terza Categoria.

A Tarquinia il gruppo di Fabio Secondino ha impattato per 1-1 contro il Tarkna e rischia di veder allontanarsi ancora di più la vetta della classifica.

Dopo il vantaggio etrusco, l'eterno Baroncini ha rimesso in sesto le cose. I gialloverdi sono ancora secondi, ma domenica prossima ci sarà il big match del Tamagnini contro la capolista Real Tolfa.

«È un pareggio che ci va stretto - commenta mister Fabio Secondino - nel secondo tempo abbiamo devastato a livello fisico e mentale il Tarkna. Purtroppo abbiamo vanificato tutte le occasioni che ci sono capitate. Ci è mancato anche il famoso fattore C. Questo anche se abbiamo regalato il primo tempo ai nostri avversari, con un rigore sbagliato da Danili per una grande parata di Alessio Grieco, che è stato battuto e poi ripetuto. Un errore difensivo ha consentito al Tarkna di andare in vantaggio. Consapevoli di ribaltarla, con il solito Baroncini, 45enne, siamo riusciti a pareggiare con un grandissimo gol sotto all'incrocio. L'assalto finale è stato pauroso, strameritavamo di vincere la partita. Speriamo in un passo falso del Real Tolfa, con cui giocheremo domenica prossima lo scontro diretto al Tamagnini che potrebbe cambiare il volto del nostro campionato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA