La spunta la Maremmana nella seconda frazione di gioco. Finisce 1-0 al Martelli e il Dlf è costretto alla sconfitta nel campionato di Prima Categoria. Compagine quella biancoverde che dinanzi alla quarta forza del campionato non sfigura, anzi regge e spinge la gara su un pari che non avrebbe scandalizzato più di tanto. A spostare l’equilibrio ci pensa però Cavallaro alla mezz’ora della ripresa, abile a superare Paniccia in occasione di un corner e le successive due deviazioni. Sempre particolarmente ampio il vantaggio per evitare i playout, con i punti che si sono ridotti a 10, ma di buono c'è il pareggio tra Valentano e Almas, che si sono divise la posta in palio. Domenica al Gagliardini arriva la Fulgor Tuscania.

Manca un solo passo al Quartiere Campo Oro per vincere il campionato di Seconda Categoria. I gialloverdi si sono imposti anche sul campo del Cura per 3-0. Gara gestita ottimamente dagli uomini di Fabio Secondino, che hanno prevalso grazie alla doppietta del solito attaccante Rasi ed al gol di Pizzardi. La società del presidente Antonello Quagliata dedica la vittoria al compianto Francesco De Martino, ex giocatore gialloverde, che nelle scorse ore è scomparso. I giocatori hanno voluto ricordare il loro amico Checco con una maglietta ed un piccolo striscione celebrativo, con la viva speranza di dedicare anche la vittoria del campionato. Infatti, se domenica prossima il Qco dovesse sconfiggere al Tamagnini la Virtus Marina di San Nicola, sarà certa la salita in Prima Categoria.

«Vogliamo festeggiare questo successo - dichiarano dal Qco - speriamo già domenica prossima. E vogliamo festeggiare con Checco, sicuro che sarà con noi da lassù». «Oggi è stata una partita di cuore - commenta Fabio Secondino - anche perché il calcio è stato difficile farlo. Il campo era in pessime condizioni, ma alla fine del primo tempo ci siamo portati in vantaggio. Non era facile giocare per quello che ci è successo, è stata una partita difficilissima. Ovviamente dedichiamo la vittoria al nostro angelo Francesco. Faccio i complimenti alla squadra, perché nonostante tutto ha dato il massimo. Andiamo a +10, non vogliamo fermarci qui. Ogni partita che vinceremo la dedicheremo sempre a Checco. Oggi ci abbiamo messo cuore ed animo, meritiamo di stare lassù».

La Csl Soccer rallenta, ma non si ferma nel campionato di Terza Categoria. Finisce 1-1 la sfida interna del Gagliardini contro il Tuscia. Primo tempo con i leoni che macinano gioco, ma non riescono a segnare, mentre gli ospiti sono più cinici e vanno in vantaggio. Secondo tempo sempre sullo stesso tenore di gioco, con la squadra di Tommaso Valente che costruisce tanto, ma non riesce a trovare il gol del pareggio, fino al rigore concesso a De Gennaro. Capretti si fa ipnotizzare dal portiere, ma sulla respinta insacca e regala il pareggio alla Csl. I punti di vantaggio nei confronti del Blera diretto inseguitore diminuiscono a quattro. Sabato prossimo turno esterno per i leoni, che incontreranno lo Sport Education.

Capitombolo evidente, invece, per l’Evergreen, che cede con un netto 5-2 sul campo dell’Oratorio Grandori.

«Una partita difficile, contro una squadra in salute – affermano dal club gialloblu - oltre agli indisponibili Animobono, Marini, Tosi, Scordia e Berardozzi, alla vigilia del match i gialloblù perdono per infortunio anche Bartoloni e De Martino. Formazione dunque da ridisegnare. Pronti via e la sfida inizia con due occasioni pericolose per i nostri che non sfruttano per un soffio, mentre alla prima occasione l’Oratorio Grandori passa con un inserimento oltre la linea difensiva in sospetta posizione di fuorigioco. La partita prosegue e anche Di Grazia alza bandiera bianca, il n.16 deve abbondonare il campo e l’Evergreen si trova senza tutti i centrocampisti centrali di ruolo: Scala Angeloni con Spinelli in mezzo al campo, entra Fuschini. Ancora un’occasione prima con Carlini e poi con Buono, un’altra di Angeloni fanno gridare al gol ma la porta viene mancata ancora. Disimpegno errato, palla a Miracle che ne approfitta e disegna una traiettoria perfetta per il 2-0. Parabola ancora più bella è quella che trova dalla trequarti campo Paolini che vede il portiere fuori dai pali e lo beffa con un bellissimo destro che non lascia scampo e che vale il gol che accorcia le distanze, primo tempo che finisce 2-1. Al rientro in campo su punizione il Grandori trova il 3-1 e da lì tutto diventa in salita perché ovviamente l’inerzia torna nuovamente dalla parte dei padroni di casa e nel tentativo di riprendere il match, arriva il gol di De Gennaro a dare vigore ma da contraltare alle sortite offensive dei civitavecchiesi per riaprire la partita, arrivano in contropiede le reti che chiudono il match. Nel mezzo uscirà per infortunio anche Gagliardi e Angeloni rimarrà sul rettangolo verde per mancanza di sostituzioni. Al triplice fischio finale arriva dunque la seconda sconfitta consecutiva che frena la grande rincorsa intrapresa ma che non deve in nessun modo ridimensionare il percorso effettuato fin qui. Tanto c’è ancora da giocare e ovviamente da migliorare. Imperativo è ripartire al meglio sperando di recuperare anche diversi giocatori fuori causa».

