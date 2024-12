Sarà decisiva l'ultima giornata per la promozione in Seconda Categoria del Quartiere Campo Oro, che ha superato uno scoglio durissimo, andando a vincere per 2-1 a Faleria contro la Falisca.

Rasi e Feuli hanno dato una grandissima gioia a tutto il movimento gialloverde, che deve ancora attendere per la super festa, perché il Real Tolfa ha violato per 2-1 il campo del Tarkna.

Al 95' i padroni di casa avevano pareggiato, ma al 97', penultimo degli otto minuti di recupero, è arrivato il gol vittoria.

I ragazzi allenati da Fabio Secondino continuano a difendere il punto di vantaggio nei confronti dei tolfetani, a 90 minuti dalla chiusura di un campionato serrato.

Se i gialloverdi dovessero sconfiggere domenica al Tamagnini il Corchiano, sarà festa senza guardare gli smartphone. A fine partita grosse celebrazioni per il Quartiere Campo Oro, vicinissimo ad un grande risultato, per il quale servirà ancora un ultimo sforzo.

«Abbiamo giocato una bella partita - commenta il mister del Quartiere Campo Oro, Fabio Secondino - la vittoria non è mai stata in discussione. Anche questa volta abbiamo sprecato quattro o cinque occasioni davanti alla porta avversaria. Durante i minuti di recupero ho sentito davvero una grande tensione. Ci manca da vincere l'ultima partita, ma con una squadra del genere non ho niente da temere. Siamo pronti per il salto di categoria, è stata una bella vittoria».

