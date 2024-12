Prosegue la marcia trionfale della Comal Civitavecchia Volley in serie C. Le rossonere hanno conquistato altri tre punti, andando a vincere per 3-0 sul parquet dell’Ascor. Si tratta del nono successo in nove partite per la squadra di Alessio Pignatelli, che si è imposta in un campo non facile, contro un’avversaria che aveva tolto un punto anche all’Antares, al momento la rivale più accreditata delle rossonere. Il primo set è scivolato via sotto il segno di Guidozzi e compagne, che, però, hanno faticato moltissimo dal secondo parziale. Le civitavecchiesi hanno rischiato di capitolare, ma hanno tenuto la barra alta, anche quando le padrone di casa hanno potuto beneficiare di alcuni set point, fermamente asciugati dalle ospiti. Ed alla fine la Comal è riuscita ad imporsi sia nel secondo che nel terzo set. Grazie a questa nona affermazione la Cv Volley resta al comando del girone B, con tre punti di vantaggio sull’Antares. «A questa squadra vanno fatti solo che i complimenti - afferma coach Alessio Pignatelli - Ascor in casa non ha mai perso 3-0, peggior risultato sconfitta 3-2 con Antares, nostra concorrente diretta. Poi in trasferta vanno con organico ridotto ed é per questo che hanno una classifica deficitaria ma vi assicuro che al completo come erano ieri sono una squadra forte. Molto fisica e molto forti in battuta. Ieri abbiamo vinto una battaglia durissima. Su quel campo cadranno in molti. Noi siamo stati solidi, determinati e abbiamo mantenuto il primo posto in classifica. Grande merito a tutte le ragazze che quotidianamente costruiscono quello che momentaneamente è una grande stagione».

