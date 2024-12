Definite le semifinali della Coppa Provincia di Viterbo di Terza Categoria dopo le sfide dei quarti disputate nello scorso fine settimana. Ha guadagnato l’accesso alle semifinali il Tuscia United che è passato a tavolino vista la rinuncia del Football Falisca. Sul campo invece hanno ottenuto la qualificazione il Real Tolfa, secondo nella stagione regolare che si è imposto in casa per 3-1 sul Blera, il Tarkna Tarquinia (terzo in campionato) al quale è stato sufficiente pareggiare 1-1 in casa contro la coriacea Csl Soccer e c’è stata poi la sorpresa del Corchiano corsaro per 5-3 sul terreno del Trevignano, terzo in campionato ed eliminato da chi si era classificato all’ottavo posto. Ora si va verso le semifinali con i match che si giocheranno tra sabato e domenica con le sfide Real Tolfa-Corchiano e Tarkna Tarquinia-Tuscia United e con le squadre di casa che avranno il non trascurabile vantaggio del fattore campo a loro disposizione visto che in caso di parità al 90esimo e anche dopo i tempi supplementari proseguiranno nella competizione sino alla finalissima.

