Sono in partenza i dieci ragazzi della Meiji Kan di Via Terme di Traiano, per il “Gran Prix” nazionale che si svolgerà sabato e domenica prossimi la Palasport “Pinarella” di Cervia.

Alla prestigiosa kemesse romagnola, che varrà anche per acquisire i punti-gara per entrare in nazionale FIK, sono iscritti oltre 1200 cinture nere e marroni da 150 società di tutta la penisola.

«Sarà una competizione difficile - commenta la maestra Virginia Pucci - anche perchè stiamo provando ,per la prima volta in campo nazionale, alcuni giovani atleti con lo scopo di far maturare loro, la giusta esperienza gara».

Oltre ai 10 atleti, tutti tesserati e formati dalla società civitavecchiese , partiranno anche i coach Virginia Pucci e Luca D'Angelo, la presidente di giuria internazionale Lucia Castello ed il promettente neo arbitro nazionale Alessandro Barletta, già campione europeo di kata che, speriamo, sappia ripetersi ad alti livelli anche come giudice. Capo delegazione il vice Presidente nazionale della FIK Maestro Stefano Pucci .

«Contiamo molto sulla prova del capitano Luca Pierini, dichiara Stefano Pucci, e sui risultati che sapranno raggiungere i bravi Jacopo Scala e Flavia Di Cicco in “corsa” per un posto in nazionale in vista dei Campionati europei IKU che si terranno, ad ottobre, a Stettino in Polonia».

