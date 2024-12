VITERBO - Anno nuovo sconfitte vecchie per il Castel Sant’Elia. Nulla da fare oggi pomeriggio nell’importante recupero della sedicesima giornata contro il Palocco. I romani hanno confermato la loro forza e lunghissima imbattibilità (non perdono dal primo turno) capitalizzando al massimo la rete di Mucili in avvio di incontro con il centravanti ospita che con una bella ed improvvisa girata trafigge Caruso. Il gol subito blocca il Castel S.Elia praticamente non pervenuto nel primo tempo. Nella ripresa anche congli innesti di tutti i cambi la squadra di De Leo gioca con maggiore piglio e ci mette l’anima ma non serve per trovare il pari con gli ospiti che in contropiede con Marinucci e Segoni sfiorano il raddoppio colpendo anche una traversa. Castel Sant’Elia a secco si successi che rimane fermo a 2 punti e domenica scontroa quasi da ultima spiaggia a Tarquinia. Il Palocco vola a 36 punti dove raggiunge il Tolfa e si porta a una sola lunghezze dall’Urbetevere. Quarta solitaria con 33 punti rimane la Sorianese.

IL TABELLINO:

0 CASTEL S.ELIA - Caruso Marino (1’st Annesi) Boccadifuoco (25’st Bernacchi) Di Ventura Faye Jurado Lavagnini (44’st Diouf) Balletti (19’st Lucentini) Cangiano Rosato Carello (1’st Bica). A disp. Massaini Appetecchia Gasparutti Bucciarelli. All. De Leo

1 PALOCCO - Sciarra Cappelli D’Antonio (10’st Nobile) Marinucci Bove Bonis (10’st De Falco) D’Agostino Pisilli (22’st Proietti) Mucili (35’st Capodacqua) Segoni Bastianelli. A disp. Loru Paoletti Gori Aurelj Scalfaro. All. Ercolani J.

ARBITRO Cifra di Latina (assistenti Sannino e Gookooluk di Civitavecchia)

NOTE – pt 0-1. Ammoniti Annesi (CSE), Balletti (CSE), Faye(CSE), Capodacqua (P), Sciarra (P)

RETE 10’ pt Mucili

Al.Giu.Vir.

©RIPRODUZIONE RISERVATA