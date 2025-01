Un pezzo da novanta sul fronte d’attacco del Pianoscarano che con gioia ha annunciato l’ingaggio dell’ex attaccante della Sorianese Ayoub Zhar che era libero sul mercato dopo aver rescisso il contratto con il club cimino nello scorso dicembre. Il comunicato del club rossoblu: “La Gsd Pinaoscarano è felice di annunciare che Ayuob Zhar, giocatore dal talento indiscusso, è ufficialmente un nuovo giocatore della nostra prima squadra e da oggi sarà a disposizione di mister Sergi per iniziare una nuova avventura insieme fino al termine della stagione. Ayoub, dopo il primo allenamento svolto ieri sera, ha voluto condividere con noi le sue parole raccontandoci i motivi che l’hanno spinto a scegliere la nostra società nonostante avesse diverse richieste in categorie superiori sia nel Lazio che fuori regione. Il giocatore ha spiegato le ragioni della sua scelta. “È stata semplicemente una scelta di cuore. Avevo promesso a mister Sergi, con cui ho un rapporto particolare da sempre, che un giorno saremmo tornati a lavorare insieme, e oggi ho deciso di mantenere quella promessa. Nonostante avessi ricevuto richieste da diverse realtà di Eccellenza e serie D, anche fuori regione, il legame che ho con lui mi ha spinto a prendere questa decisione. Con mister Sergi ho una connessione speciale, una rapporto quasi padre/figlio che va oltre il campo, e quindi, ho pensato che questa fosse l’occasione giusta per mantenere la promessa fatta tempo fa. Inoltre, parlando con il Presidente, ho potuto apprezzare l’ambiente di Pianoscarano, da un lato molto familiare e dall’altro super organizzato e professionale. Infine sono molto felice di poter finalmente lavorare con il Prof. Frillici che stimo molto e con cui ci rincorriamo da tanto tempo oltre che di ritrovare anche Marco Laurenti che conosco da diversi anni e con il quale ho un ottimo rapporto. Riguardo i miei nuovi compagni, li conosco già quasi tutti e ho trovato un ambiente fantastico che mi ha accolto benissimo. Sono pronto a dare il massimo per questa società e da domenica sono a disposizione del mister per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati” Da parte della società un grande benvenuto Ayoub Zhar nella famiglia Pianoscarano e domenica farà il suo esordio nella gara interna di domenica alle 11 contro l’Atletico Salaria Vescovio, valida per la prima giornata del girone di ritorno nel contesto di una classifica che vede il Pianoscarano, matricola della Promozione posizionata con un ottimo sesto posto.