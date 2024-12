Potrebbero esserci ancora problemi per la ricostruzione del PalaGrammatico. Queste le voci che filtrano in città negli ultimi giorni e che metteranno a repentaglio la possibilità, per Civitavecchia, di avere un altro impianto indoor dove svolgere attività sportive, in particolar modo la pallamano, che ormai da troppi anni non ha una casa. Dall’amministrazione comunale non giungono conferme in tal senso, ma sembra che ci siano stati dei problemi per quanto riguarda il calcolo delle metrature, per capire se ci sono le possibilità reali di costruire l’impianto a San Liborio, per la precisione a via Giulio Cerruti, accanto al campo di calcio a 5, dove svolge le sue attività l’Atletico Civitavecchia di calcio a 5. La situazione starebbe mettendo in preallarme Palazzo del Pincio, che sarebbe già al lavoro per capire come risolvere la situazione e, addirittura, a trovare un piano B, ovvero un’altra zona della città dove ricostruire il campo. Non si tratta di una questione semplice, in quanto i lavori sono già partiti, con la distruzione del vecchio campetto, che era ormai abbandonato da tempo, alla quale ha fatto seguito l’interruzione dei lavori dopo qualche settimana, con i detriti che sono ancora ben presenti all’interno della struttura. Sembra che addirittura qualcuno, ogni tanto, decida di entrare lo stesso all’interno del cantiere, nonostante la situazione non lo dovrebbe né permettere, né far pensare di poter entrare. Tornando al piano B, sembra che l’amministrazione comunale stia pensando ad un’alternativa. Difficile ritornare al vecchio campo di via Lorenzo Betti, per il quale c’è già il progetto di costruire un parcheggio a più piani, anche se non ci sono ancora novità sulla questione. Maggiori possibilità ci sarebbero, per una ricostruzione del PalaGrammatico accanto al PalaSport Insolera-Tamagnini, nella zona che una volta apparteneva alle serre, ormai abbandonata da molti anni e per la quale si parla da tantissimo tempo di una riqualificazione, senza che poi siano arrivati i fatti. Anche qui la questione non è semplice, in quanto, bisognerebbe spostare le somme già programmate per il PalaGrammatico a San Liborio verso un nuovo impianto a via Barbaranelli. Tutto questo senza dimenticare che questa zona è quasi del tutto priva di parcheggi e già crea molti problemi anche alla viabilità ogni qual volta si svolgono delle manifestazioni al PalaSport Insolera-Tamagnini. Tutte questioni che dovranno essere affrontate, ma sicuramente con la voglia di non perdere ulteriore tempo, cosa che l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti e il delegato allo Sport Patrizio Pacifico non hanno assolutamente intenzione di fare.

