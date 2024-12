La Società Polisportiva Tuscania comunica di aver consegnato i documenti per la rinuncia al titolo di Serie A3 conquistato sul campo lo scorso 22 maggio. Questo il tono del comunicato del club appreso con un velo di tristezza da parte dei suoi numerosi sostenitori: “La mancanza nella nostra città di una struttura idonea a disputare la Serie A e i costi, sempre più gravosi da affrontare, non ci consentono al momento di disputare un campionato di categoria superiore. Continueremo a lavorare sul territorio, sul settore giovanile e sullo sviluppo della struttura societaria in sinergia con altre importanti realtà pallavolistiche regionali e nazionali al fine di programmare al meglio l’avvenire e valutare nuovi scenari che consentano a noi e ai nostri tanti sostenitori di godere a pieno della nostra realtà sportiva”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA