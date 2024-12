Gironi della Seconda Categoria dal sapore diverso per i raggruppamenti A e B dove militano le compagini della Tuscia.

GIRONE A. Nel gruppo A tutto pende dalla parte della capolista Pro Alba Canino che guida con 6 punti di vantaggio sull’Aurora Querciaiola e 8 sulla Vigor Acquapendente quando restano soltanto cinque turni da disputare. E Pro Alba Canino che sabato alle ore 15 farà visita alla Polisportiva Farnese per recuperare la tredicesima giornata di andata. In caso di successo ogni discorso sarebbe praticamente chiuso. Proprio Vigor e Querciaiola che sono reduci dal pareggio per 3-3 nello scontro diretto si giocheranno la piazza d’onore. Nel turno che ha preceduto la sosta pasquale (il campionato tornerà soltanto sabato 6 aprile) importanti vittorie in chiave salvezza della Robur Tevere corsara a Gradoli per 4-2 e del Proceno passato ad Onano per 2-0 ed ora rientrato in corsa alla grande per la salvezza dopo che sino a qualche settimana fa sembrava spacciato. Buon punto per lo Sporting Bagnoregio che ha pareggiato a Farnese per 2-2 e passi falsi dello United Alta Tuscia che ha perso in casa per 2-1 contro la Virtus Acquapendente e ancor di più per il Marta che ha ceduto a domicilio per 2-0 con il Castiglione. Lacuale in crisi nera per una parte bassa della classifica che è la seguente: Virtus Marta e Proceno 14; Onano 15; United Alta Tuscia 17 e Sporting Bagnoregio 20. Due di queste retrocederanno direttamente. Ha riposato proprio la capolista Pro Alba Canino.

GIRONE B. Nel girone B giochi apertissimi dove la netta flessione della Vicus Ronciglione reduce dal ko per 4-0 sul campo del Dm 84 Cerveteri ha dato speranze proprio al club ceretano e all’Atletico Monte Romano che non ha approfittato in pieno del ko della capolista visto che è stato blocccato in casa per 2-2 dal Calcio Tuscia. Vicus che ora ha solo due punti di vantaggio su Dm 84 e Monte Romano ma con una gara in più giocata.

Bei successi per il Vasanello in casa contro la Vejanese per 3-0 e del Sassacci per 2-0 a Bracciano. Pareggio per 1-1 in Tre Croci e Calcio Sutri. Hanno riposato Caprarola e Formello. In coda situazione sempre più complicata per il Tre Croci che accusa un ritardo di 5 punti dal Bracciano ma ha due gare in meno giocate rispetto ai rivali. Ora la sosta: si riprenderà sabato 6 aprile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA