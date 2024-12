La Canino sportiva esulta in questi giorni per la prima storica promozione della giovane società della Pro Alba Canino al campionato di Prima Categoria. La compagine del presidente Stocchi ha vinto con merito il girone A della Seconda Categoria dove praticamente è stata in vetta per tutta la stagione respingendo la “resistenza” delle sue principali valide avversarie come si sono dimostrate l’Aurora Querciaiola classificatasi al secondo posto con 3 punti di ritardo e la Vigor Acquapendente a 5 lunghezze. Lo score stagionale della Pro Alba Canino va in archivio con 19 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte entrambe arrivate nella fase finale della stagione (a Farnese e in casa con la Vigor) ma nulla ha finito per minare la voglia di raggiungere l’obiettivo e centrato come ha sottolineato il tecnico Massimo Bandiera grazie alla forza di un gruppo coeso che con il passare delle giornate ha sempre creduto maggiormente nella possibilità di centrare il traguardo. Pro Alba Canino al secondo posto per quanto riguarda le reti realizzate con 59 centri e dietro soltanto alla Vigor Acquapendente e al primo posto per quel che concerne le reti subite con soltanto 17 reti al passivo. Sabato dopo la vittoria “promozione” nella sfida interna contro la Polisportiva Farnese grande e spontanea festa sul campo e poi per le vie del paese dove tutto il gruppo ha “scarrozzato” su un camion che si è prestato benissimo per la goliardica passerella de “noialtri”. E i festeggiamenti non sono ancora terminati perché per domenica il club della Pro Alba Canino ha organizzato al campo sportivo “Piermattei” un altro bell’appuntamento . Questo l’invito rivolto a tutti: “Vi aspettiamo per festeggiare la nostra promozione in Prima Categoria dalle ore 18 sino a tarda sera. Sarete nostri ospiti”. Poi dopo i bagordi il pensiero andrà verso la prossima stagione dove partendo proprio da questo ritrovato entusiasmo la Pro Alba punterà a farsi onore nella categoria superiore.

Felicitazione da parte de La Provincia a tutto il gruppo lavoro della Pro Alba Canino per l’ambito traguardo raggiunto.

