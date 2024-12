Il punto sui gironi A e B della Seconda Categoria che si apprestano a disputare i match della sestultima giornata nel turno del weekend che precederà la sosta di 15 giorni.

GIRONE A. Girone A decisamente nelle mani della capolista Pro Alba Canino che passando per 2-1 sul campo del Castiglione Calcio ha confermato il +7 sull’Aurora Querciaiola vincente in casa per 3-0 contro l’Onano Sport. Si conferma al terzo posto a due punti dall’Aurora la Vigor vittoriosa per 3-0 nel derby contro la Virtus Acquapendente. Nelle altre sfide punti pesanti nella corsa alla salvezza per il Proceno, fanalino di coda che continua a sperare dopo il 4-1 rifilato al Marta che resta al penultimo posto. Bel passo in avanti dello Sporting Bagnoregio che ha avuto la meglio per 1-0 sullo United Alta Tuscia Piansano, pari e patta tra Robur Tevere e Farnese finita 1-.1. Ha riposato il Gradoli. Questa la parte bassa della classifica: Proceno 11 Virtus Marta 14; Onano Sport 15; United Alta Tuscia 17; Sporting Bagnoregio 19. Questo il prossimo turno: sabato alle ore 15 Gradoli-Robur Tevere, Onano-Proceno, Vigor Acquapendente-Aurora Querciaiola, Farnese-Sporting Bagnoregio, United Alta Tuscia-Virtus Acquapendente, Marta-Castiglione. Riposa la Pro Alba Canino.

GIRONE B. Nel girone B hanno riposato la capolista Vicus Ronciglione e la prima inseguitrice Atletico Monte Romano e non ne ha approfittato il Dm Cerveteri sconfitto per 4-2 a Sutri e che resta a 5 punti dalla battistrada. Fattore campo che si è fatto sentire con vittorie interne del Sassacci per 2-0 sul Formello, del Caprarola per 3-1 nei confronti del Vasanello e del Calcio Tuscia che si è imposto 2-0 sul fanalino di coda Tre Croci. Pareggio per 1-1 in Vejanese-Vis Bracciano. Così nella zona calda partendo dal fondo: Tre Croci 8; Vis Bracciano 14. Vejanese 17 e Vasanello 18. Il turno del nuovo fine settimana è il seguente: sabato alle ore 15 Atletico Monte Romano-Calcio Tuscia, Tre Croci-Calcio Sutri. Domenica alle ore 11 Dm 84 Cerveteri-Vicus Ronciglione, alle 15 Vasanello-Vejanese e Vis Bracciano-Sassacci. Riposano Formello e Virtus Caprarola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA