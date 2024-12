Partita la volata finale per assegnare il titoli nei gironi del campionato di Seconda Categoria. Gruppo A sempre nel segno della capolista Pro Alba Canino reduce dal largo 5-1 casalingo contro il fanalino di coda Virtus Marta e che a quattro turni dal termine ha mantenuto il +6 sull’Aurora Querciaiola che si è imposta in casa per 3-1 sullo United Alt Tuscia ed il +7 sulla Vigor Acquapendente corsara per 2-0 a nel derby di Proceno. Conferma il suo quarto posto il Gradoli vittorioso a Bagnoregio per 2-0 mentre al quinto posto il team della Virtus Acquapendente ha raggiunto il Farnese grazie al successo per 1-0 nello scontro diretto. A completare il quadro il largo successo per 5-0 del tranquillo Castiglione sul rimaneggiato Onano. Ha riposato la Robur Tevere. Sul capitolo retrocessione rimangono all’ultimo posto con 14 punti i team di Proceno e Virtus Marta, preceduti di una lunghezza dall’Onano e di tre punti dallo United Alta Tuscia. Previste al termine della stagione due retrocessioni dirette. Questo il prossimo turno quando oggi alle 15 si giocherà Vigor Acquapendente-Castiglione, alle 16 le sfide Gradoli-Virtus Acquapendente, Onano-Pro Alba Canino, Farnese-Querciaiola, United Alta Tuscia-Proceno. Poi domani alle 15 a Graffignano il confronto Robur Tevere-Sporting Bagnoregio. Riposa la Virtus Marta.

Nel girone B netto successo interno del Vicus Ronciglione per 4-0 contro il fanalino di coda Tre Croci. Sulla scia immediata dei cimini resta il DM84 Cerveteri corsaro a Caprarola per 2-1 e sempre a mneo due dalla capolista mentre ha perso terreno (-4) l’Atletico Monte Romano che non è andato oltre il 2-2 nella trasferta contro il Calcio Sutri. Hanno completato il quadro della 22esima giornata le nette vittorie del Sassacci per 2-0 sul Vasanello e del Formello per 3-1 sul Bracciano. Hanno riposato Calcio Tuscia e Vejanese. Sempre nei guai il Tre Croci ultimo con 9 punti con un distacco di ben cinque lunghezze dal Bracciano. Nel gruppo B è in programma una sola retrocessione. Così nella prossima giornata, quartultima della stagione: oggi ore 15 big match Atletico Monte Romano-Vicus Ronciglione, ore 16 Tre Croci-Caprarola. Domani alle 11 DM84 Cerveteri-Vejanese. Alle 15 Calcio Tuscia-Sutri e Vasanello-Formello. Riposano Bracciano e Sassacci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA