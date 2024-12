Il punto sui gironi A e B della Seconda Categoria dopo le gare della 19esima giornata giocate nello scorso fine settimana.

NEL GIRONE A. Situazione confermata nel gruppo A dove non ci sono state sorprese nella parte alta della graduatoria con i successi di tutte le big. Bene la capolista Pro Alba Canino che ha centrato la 14esima vittoria stagionale superando nel più classico dei testa coda il fanalino Proceno con un 3-1 firmato dalla doppietta di Venanzi e dal gol di Gaeta. Resta con 7 punti di ritardo al secondo posto l’Aurora Querciaiola capace di rialzare la testa dopo due ko consecutivi con la vittoria per 2-0 a Marta, terza posizione per la Vigor Acquapendente che ha spazzato via con un netto 5-1 la resistenza fragile dello Sporting Bagnoregio e quarta posizione per il Gradoli corsaro a Farnese per 2-1. Negli altri match colpaccio esterno della Robur Tevere corsara a Piansano con lo United Alta Tuscia per 2-0 e pareggio per 1-1 nel derby Onano-Virtus Acquapendente. Ha riposato il Castiglione. Incomincia a delinearsi la situazione anche sul fondo della graduatoria con il Proceno ultimo ad 8 punti destinato alla retrocessione, per il penultimo posto da evitare per non scivolare alla Terza Categoria del 2024/2025 è un bel lottare tra Virtus Marta a 14 punti, Onano Sport a 15 e la coppia United Tuscia-Sporting Bagoregio, quart’ultime a 16 punti. Così nel prossimo turno: sabato alle ore 15 Proceno-Marta, Castiglione-Pro Alba Canino, Sporting Bagnoregio-United Alta Tuscia, Virtus Acquapendente-Vigor Acquapendente. Domenica alle 11 Aurora Querciaiola-Onano e alle 15 Robur Tevere-Farnese. Riposa il Gradoli.

L’Atletico Monte Romano esulta dopo il blitz a Tre Croci e con la Dm Cerveteri si avvicina al primato del Vicus Ronciglione

NEL GIRONE B. Nel girone B frena la capolista Vicus Ronciglione che non va oltre lo 0-0 nella trasferta di Vasanello e ne hanno approfittato le prime inseguitrici A. Monte Romano corsaro a Tre Croci per 2-1 e Dm Cerveteri vincente in casa per 3-2 sul Calcio Tuscia. Monte Romano a tre punti dalla capolista con una gara in meno, Cerveteri a 5 punti con due gare in meno rispetto alla battistrada. Negli altri match blitz esterno della Vejanese a Formello per 1-0 e preziosa vittoria della Vis Bracciano per 2-1 contro il Caprarola. Qui c’è una sola retrocessione con il Tre Croci che accusa un ritardo di 5 punti dalla penultima. Il programma del prossimo turno: sabato alle 15 Sutri-Dm Cerveteri, Fc Sassacci-Formello, Vejanese-Vis Bracciano e Caprarola-Vasanello. Domenica alle 15 Calcio Tuscia-Tre Croci. Riposano la capolista Vicus e l’Atletico Monte Romano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA