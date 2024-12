Primi arrivi con la maglia del Città di Cerveteri. Il centrocampista Locci e Falco dal Borgo San Martino e i difensori Gabrielli e Puppo. Per il direttore sportivo del Città di Cerveteri Valerio Gnazi le prossime settimane saranno determinanti per completare l'organico verdeazzurro. Il dirigente cerite, insieme al tecnico Gabrirelli, stanno individuando altri profili per configurare la squadra, che avrà qualche casella vuota a causa del prolungarsi dell'ufficialità del ripescaggio, che non avverrà prima di due settimane.

«Abbiamo questa incognita che pesa, ci sono giocatori che non vogliono aspettare, ma questo non dipende da noi - spiega il diesse cerite - noi ci stiamo mettendo il massimo impegno, speriamo che ci ripescano, cambierebbe tutto. Nel frattempo dobbiamo fare mercato in base alla categoria che disputeremo, ossia la Prima Categoria. Fiduciosi e speranzosi che a inizio luglio ci venga detto che siamo ripescati. Abbiamo portato molti giocatori giovani bravi, preparati, che ritengo importantissimi per la categoria. È nostra intenzione fare una squadra competitiva».

Da parte dei tifosi c'è la massima fiducia, ma non manca chi è amareggiato, deluso dai primi movimenti di mercato che non sembrano adeguati al volere della tifoseria. Un mese fa la retrocessione dalla Promozione alla Prima Categoria che non avveniva da 12 anni quando i verdeazzurri, successivamente, vennero ripescati. Si spera che sia così anche a luglio.

