VITERBO - Dopo la sosta per le festività di fine anno torna il campionato di Prima Categoria con i match dell’ultima giornata del girone di andata mentre tra il 13 e 14 gennaio tornerà il campionato di Seconda Categoria. Girone A di Prima Categoria che ha già consegnato il titolo d’inverno all’Atletico Capranica di mister Moroni che domenica alle 11 ospiterà sul suo campo il San Lorenzo Nuovo ottima quarta in graduatoria. Ad inseguire la capolista tornano il Pianoscarano che accusa un ritardo di 4 punti e che domenica sarà di scena ad Oriolo ed il Carbognano terzo a 6 punti dal primato e atteso dal derby esterno sul terreno dell’Atletico Cimina. La prima giornata del 2024 si completerà poi con i match tutti alle 11 (come le suddette sfide) tra Fulgur Tuscania-Fortitudo Nepi, Bagnaia-1928 Vetralla, Ischia di Castro-Montefiascone, Maremmana-Grotte Santo Stefano e Valentano-Montalto. Nella zona pericolosa della classifica rischia molto il Montalto Calcio fanalino di coda con 5 punti, al penultimo posto la Fulgur Tuscania a 10 punti, terz’ultima la Pol. Oriolo a 11, sopra la zona retrocessione e play out a 15 punti il terzetto composto da Atletico Cimina, Ischia di Castro e 1928 Vetralla. Nel girone B è corsa a tre per il primato con annesso titolo d’inverno tra le regine Jfc Civita Castellana e Castrum Monterotondo leader a 36 punti, segue a 35 il Palombara. Domenica alle 11 Jfc Civita Castellana in azione in trasferta sul campo del Poggio San Lorenzo mentre per le rivali ci sono gli impegni esterni con il Castrum atteso da derby contro il Fiano ed il Palombara in azione in trasferta contro la Castelnuovese.