Il punto sul campionato di Prima Categoria girone A giunto alla settima di andata. Si è isolata in vetta la compagine del Castel Sant’Elia che ha battuto per 1-0 il Montefiascone con la rete del capocannoniere del campionato Catracchia conquistando la quinta vittoria consecutiva che ha permesso alla formazione di mister Oroni di isolarsi in vetta con due punti di vantaggio sull’Atletico Cimina e tre lunghezze sul Canale Monterano. Per le inseguitrici il rammarico di essere state raggiunte sul pari nei loro rispettivi impegni. L’Atletico Cimina ha pareggiato al San Paolo contro il Vetralla per 1-1 mentre il Canale Monterano è stato raggiunto allo scadere sul 2-2 dal Nepi. Sta risalendo la corrente la compagine del Carbognano che dopo lo stentato avvio ha ottenuto la sua quarta vittoria stagionale espugnando con merito per 2-0 il campo di un San Lorenzo Nuovo che era reduce da due risultati utili consecutivi. Frenata dell’Aurora Viterbo alla quale è stato fatale il derby perso per 3-1 sul campo di una determinatissima compagine del Bagnaia. Si conferma vincente tra le mura amiche (4 partite e 3 vittorie) il Dopolavoro di Civitavecchia che con grande impeto ha superato per 2-0 la troppa discontinua Maremmana ed infine primo punto per Almas e Valentano, cenerentole adesso ad un punto dopo l’1-1 nello scontro diretto.Nell’unica gara del pomeriggio pareggio divertente nel 2-2 tra Allumiere e Fulgur Ruscania. Nella parte alta bassa della classifica davanti alle cenerentole Valentano e Almas abbiamo sorprendentemente il Montefiascone con soli 5 punti, San Lorenzo Nuovo a 6 e Vetralla 1928 a 7. Squadre che adesso si proiettano ai confronti di domenica prossima quando l’ottava giornata di andata avrà il seguente programma: domenica ore 11 Atletico Cimina-Canale Monterano, Aurora Viterbo-1928 Vetralla, Carbognano-Castel S.Elia, Fortitudo Nepi-Allumiere, Maremmana-San Lorenzo Nuovo, Montefiascone-Almas Roma, Valentano-Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 Fulgur Tuscania-Dopolavoro Fc.