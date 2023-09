Prima di campionato casalinga per il Tarquinia Calcio, che al Bonelli affronta il Ronciglione United. Derby viterbese dunque con i tirrenici reduci dal bel pareggio di Cerveteri mentre il Ronciglione dalla vittoria casalinga sul Palocco, grazie ad un bel gol di Scerrati ex giocatori tra le altre anche del Civitavecchia. «Nonostante qualche giornalista senza vedere la partita, in barba ad ogni deontologia professionale, ci ha definito una squadra modesta, domenica noi scenderemo in campo per fargli cambiare idea. -commenta mister Ercolani- La partita di Cerveteri ci deve dare la consapevolezza della nostra forza ma allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che la partita con il Ronciglione sarà tutt’altra storia. Affrontiamo una squadra molto fisica, in fiducia ma per il nostro cammino è fondamentale in campo con l’umiltà e la voglia di andare a guadagnarci secondo dopo secondo i tre punti». Per La gara con il Ronciglione mister Ercolani ha convocato i seguenti calciatori: Valerio Di Camillo, Tiziano Paracucchi, Cristiano Ciurluini, Alessio Marzi, Tommaso Gibaldo, Francesco De Santis, Alex Gallina, Marco Suriano, Davide Esposito, Francesco Iannilli, Bruno Jacopucci (06), Patrizio Manzari, Alessandro Marzoli (06), Gabriele Mazzoni (03), Alessio Raffaelli, Andrea De Angelis, Alessandro Rosati, Antonie Marin (04), Luca Pugliese. Fischio di inizio alle ore 15.30. Arbitra il Sig. Leonardo Polella di Roma 1, coadiuvato da Simone Elia di Ostia e Elia Carangelo anch’esso della sezione Aia di Roma 1.

