Prende forma il Borgo San Martino, che il tecnico Roberto Fara sta plasmando in vista del campionato di Prima Categoria. Dopo una settimana di intenso lavoro, sono stati diminuiti i giorni di allenamento e sabato ci sarà la prima amichevole per capire le condizione dei gialloneri. «Diciamo che dopo una settimana mi ritengo soddisfatto dei ragazzi, dai quali ho avuto delle buone risposte - riferisce Fara - alcuni di loro già li conoscevo, altri meno. Si sono integrati, sono entrati in armonia. Vedo una squadra unita, che mi segue, già questo è un dato positivo. È chiaro che c'è da lavorare, ci sono giorni prima dell'inizio del campionato, dove vogliamo arrivarci nella prima migliore condizione». I calendari usciranno la prossima settimana, non si sa in quale girone verrà inserito il Borgo San Martino. Sicuramente incontrerà le squadre del territorio, tra cui DM84 ed Etrurians, entrambe locali, che animeranno il girone. E sarà sicuramente bello vedere gli spalti gremiti con i derby. «Credo proprio di sì, il bello di queste categorie è affrontarti con le compagini amiche, nel segno della sportività», conclude Fara.

