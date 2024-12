Ancora un ritorno in casa Civitavecchia Calcio. Dopo Lorenzo Gagliardi, ha deciso di tornare a vestire la maglia nerazzurra anche Fabio Pompei. Si tratta di un incastro davvero particolare, visto che domenica scorsa il difensore, che gioca sia come centrale che come terzino sinistro, ha giocato in Civitavecchia-Pomezia 4-1, ma con la maglia dei rossoblu, tra l’altro distinguendosi come una delle poche note positive in una giornata pessima per i pometini. Pompei ha allacciato un rapporto speciale con la città nella sua breve parentesi in nerazzurro, con cui ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione. L’arrivo del ragazzo consente a mister Massimo Castagnari di avere ancora più scelta per quanto riguarda il pacchetto difensivo, con Pompei che, essendo di piede mancino, può alternarsi sul braccetto di sinistra con Pica.

«La carriera di Fabio ha sempre viaggiato su livelli di grande rango - raccontano dal Civitavecchia - vantando esperienze sia in Eccellenza che in Serie D avendo vestito maglie prestigiose come quelle dell’SFF Atletico, il Latina, il Cynthialbalonga, l’Ostiamare e Pomezia, squadra da cui il Civitavecchia Calcio lo ha prelevato andandosi ad assicurare le prestazioni di un giocatore che già ha indossato i colori nerazzurri nella stagione scorsa con grande rendimento».

