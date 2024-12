Splendida vittoria per il Civitavecchia Calcio in Eccellenza. Al Tamagnini finisce addirittura 4-1 la difficile partita contro il Pomezia, con un risultato che forse nemmeno il più ottimista dei tifosi si sarebbe aspettato. Quindi la squadra di Massimo Castagnari, che sembrava aver chiuso il percorso migliore del suo campionato con la serie di sconfitte nelle scorse settimane, ha ritrovato un ruolo di primo piano nel girone A. Rei parte subito titolare nel fronte offensivo, con Vittorini dall’altra parte, a supportare Cruz che gioca al centro dell’attacco. A centrocampo non gioca Luciani, con un trio un po’ più coperto con Proietti in cabina di regia ed ai suoi lati Gagliardi e Laurenti. Con l’assenza di Funari non gioca Avellini, che va in panchina, ma viene adattato Pica nel ruolo di terzino sinistro, soprattutto per arginare gli assi offensivi della squadra di Zappavigna. Con Pica spostato a sinistra, al centro gioca Cerroni, che si affianca a Bianchi, mentre Fatarella e Romagnoli sono due conferme solite. Nel Pomezia ci sono molti giocatori conosciuti da queste parti, come il difensore civitavecchiese Alex Gagliardini, oppure ex della gara come Fabio Pompei, Federico Sevieri e Matteo Laurato. Partita che inizia subito con due grossi occasioni, una a testa: Pica con un violento tiro da fuori area su cui Santi mette una mano per negare il vantaggio nerazzurro mentre Romagnoli su un tiro del nuovo arrivato Mocanu sul primo palo compie una gran parata mantenendo lo 0-0. Al 18’ il Civitavecchia trova la prima rete: cross di Fatarella, tocco di un difensore del Pomezia che permette a Vittorini di non essere in fuorigioco e la conclusione al volo del numero 7 regala l’1-0 ai ragazzi di mister Castagnari. Il Pomezia tenta di ripareggiare la situazione, senza riuscirci, ed il Civitavecchia difende bene e colpisce al momento giusto: palla perfetta dalla trequarti per Vittorini che stoppa, supera un difensore e incrocia sul secondo palo realizzando la sua doppietta personale: 2-0. Sul finale di primo tempo vengono espulsi un giocatore per squadra: Amico per gli ospiti dopo un fallo di reazione che gli costa il rosso diretto e Laurenti per una doppia ammonizione; eventi che fanno chiudere la frazione di gioco su un grande nervosismo, visto che si chiude dopo addirittura sei minuti di recupero. Nei secondi 45 minuti di gioco Vittorini sfiora in 3 occasioni la tripletta, ma un super Santi gli nega la possibilità di portarsi il pallone a casa ma al 61’ lo stesso numero 7 pennella un cross col piede debole per la testa di Cruz che realizza la terza rete del match. I ragazzi di Massimo Castagnari non accennano a fermarsi e regalano anche un poker alla platea nerazzurra: calcio d’angolo battuto da Proietti e Canestrelli ancora di testa segna il 4-0, realizzando il primo gol nella sua esperienza al Civitavecchia. Dopo il quarto gol la partita si spegne del tutto con gli ospiti che realizzano il gol della bandiera con un destro a giro di Lo Pinto all’ultimo secondo ma che non cambia il verdetto del match, che si chiude senza neanche riprendere a giocare da centrocampo. Quindi una vittoria fondamentale per il Civitavecchia, che si issa ancora al secondo posto in compagna della Tivoli a quota 29, mentre davanti c’è la W3 Maccarese, che ha fatto suo il difficile scontro sul campo della Boreale. “I ragazzi hanno dato vita una prestazione di grosso spessore – commenta mister Massimo Castagnari – questo periodo di riposo ci è servito per ricaricare le pile, sentivo che c’era qualcosa da dimostrare e lo abbiamo fatto”. Grande atmosfera per tutto il club nerazzurro. «Ci davano per molti e sepolti – afferma il direttore sportivo Marco Angelocore – ma il Civitavecchia c’è ancora e c’è sempre stato. I ragazzi sono stati straordinari, vincere 4-1 contro il Pomezia, di cui conosciamo bene la forza, non è da tutti». E chissà se ha inciso anche questo avvenuto prima della partita, con il super tifoso Roberto Giacomini che ha lanciato dei blocchi di sale grosso sulla tribuna e all’interno del terreno di gioco, con l’obiettivo di allontanare la sfortuna e la iella che ha caratterizzato il percorso del Civitavecchia nell’ultimo periodo.

Civitavecchia: Romagnoli, Fatarella, Cerroni, Bianchi (45’ st Cataldi), Pica, Laurenti, Proietti, Gagliardi (20’ st Canestrelli), Rei (28’ st Avellini), Vittorini (37’ st Luciani), Cruz (23’ st Di Vico). A disp. Calisse, Serpente, Cesaroni, Rossetti. All. Castagnari.

Pomezia: Santi, Albanese (7’ st Teti), Pompei, Gagliardini, Sevieri, Ilari (26’ st Zambruno), Amico, Lo Pinto, Massella (27’ st Santarelli), Tortolano (30’ st Cappa), Mocanu (7’ st Laurato). A disp. D’Adamo, Pizzuto, Contini, Buono. All. Zappavigna.

Arbitro: Vicalvi di Frosinone

Reti: 18’ pt e 43’ pt Vittorini (C), 17’ st Cruz (C), 23’ st Canestrelli (C), 48’ st Lo Pinto (P)

Ammoniti: Sevieri (P), Ilari (P)

Espulsi: Amico (P) al 45’ pt per fallo da rosso diretto, Laurenti (C) al 49’ pt per doppia ammonizione

©RIPRODUZIONE RISERVATA