Col Kaysra non ci si annoia mai. Vince ancora rifilando un poker al Marina San Nicola nel derby di Seconda Categoria ma ne esce fuori una partita emozionante con le due formazioni che non si risparmiano. Contano molto i tre punti per i cerveterani ma mister Graniero guarda anche alla prestazione trovando dei difetti da correggere dei suoi ragazzi. Padroni di casa in campo con il 4-3-3 e Riccardi in porta, poi Bonafede e Cianci laterali, Maronato e Levano al centro. In mezzo al campo play Tenaglia, mezzale Spina e Morlando. Il ristabilito Musa è la punta centrale, sulle ali Tamasi e Verna. Sono gli ospiti di mister Neto a partire meglio e a trovare il gol del vantaggio con Iacono. Graniero non è contento e sprona i suoi a rialzare la testa. Così è perché Musa si fa trovare al posto giusto al momento giusto per raccogliere l’invito di Morlando. Passano 7 minuti e sempre Musa addomestica la sfera e la scaglia sotto all’incrocio. Una rete di pregevole fattura da parte dell’attaccante del Kaysra. È un momento favorevole questo e sul finire del primo tempo, su corner, Tamasi la spizza e Spina è glaciale sotto porta. Nel secondo tempo il Kaysra non sfrutta alcune situazioni favorevoli e a 7 minuti dalla fine il San Nicola riapre il match con Esposito alzando il baricentro e mettendo pressione alla retroguardia di casa. La paura viene cancellata da Vetta che in contropiede, su assist di Graniero (fratello del mister), cala il sipario su un match difficile. «Contento per i 3 punti - ammetterà a fine gara Francesco Graniero - ma bisogna crescere di mentalità. C’era troppa tensione e quando è così a volte non si è lucidi. La carica agonistica va gestita meglio». Le sostituzioni: Scaramozzino per Verna al 1’ del secondo tempo, poi Graniero e Vetta al 15’ per Musa e Spina, Iavasile per Tenaglia al 30’ e Bordonaro per Morlando al 40’.

