I campionati spagnoli, denominati Urban Display, che si sono svolti a Cornellà di Llobregat a Barcellona sono stati un grande successo per la Sweet Faces Hip Hop School Dancing Civitavecchia dei maestri Josè Antonio Carrasco ed Emanuela Cecconello, che è atterrata sul suolo iberico con numerose crew, conquistando, nelle varie categorie, tre ori ed un argento. Gradino più alto del podio per i Baby Dreamers nell’Infantil B Max, per il Pop Corn nella Baby Max, più un premio speciale come crew più hip hop di tutta la categoria, la Sweet Faces Family nella Junior B Max. Secondo posto per Tha Family nella categoria Youth A Plus. All’evento hanno partecipato 344 crew da vari paesi. Il gruppo di giovani ballerini ha rappresentato brillantemente l’Italia, portando sempre più in alto Civitavecchia e l’hip hop locale, riuscendo ad avere l’appoggio degli sfidanti esteri, che hanno tifato ed apprezzato sportivamente anche la formazione locale. Un traguardo ambito dalla scuola, che così si fa spazio a livello internazionale, sperando soprattutto di aver sempre più possibilità di dare ai giovani la spinta di impiegare i loro sforzi nello sport e nella danza, e solo dopo di pensare a raggiungere risultati tanto importanti con il loro impegno.

