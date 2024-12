È iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica nazionale per i colori della Meiji Kan .

Al PalaKeope di Casalgrande, a Reggio Emilia, è andata di scena lo scorso fine settimana , il "Golden Gala" nazionale di karate, primo evento valida per acquisire i punti-gara che determineranno , per i primi classificati di ogni categoria, l'accesso alla squadra nazionale della FIK che parteciperà, nel 2025 , ai Campionati europei a Stettino in Polonia .

La squadra della maestra Virginia Pucci ha centrato 4 preziose medaglie di bronzo con Jacopo Scala nei kata classe Cadetti , sempre Scala , vero mattatore della giornata , che ha conquistato la medaglia di bronzo anche nel kumite . Ottimo terzo posto da Flavia di Cicco nel kata Juniores e terzo posto anche per il capitano della palestra di Via Terme di Traiano , Luca Pierini nel kumite Seniores .

A queste medaglie , ottenute in categorie ricche di iscritti , si devono aggiungere anche tre prestigiosi quinti posti che hanno portato , dopo difficili incontri nelle eliminatorie Beatrice Tamburrini (nel kata Senior), Lorenzo Saitta (kumite Esordienti) e Alessandro Medda (kumite Esordienti) ad arrivare al quinto posto ad un passo dal podio. Buono anche l'esordio della giovanissima Gaia Pazzaglia nel kumite Esordienti.

«Questa stagione - commenta Stefano Pucci (nella foto) - abbiamo schierato , al fianco di alcuni atleti già esperti, un gruppo di giovani alle loro prime esperienze a livello nazionale per dar loro le giuste opportunità di crescere».

