Venti minuti di bel calcio, poi il buio. Il Ladispoli esce sconfitto ancora una volta dal terreno di gioco e ne prende tre da un Maccarese ben messo in campo che non concede nulla e resta imbattuta dopo 9 giornate. L’Academy, affidata in settimana a Pietro Bosco, è in difficoltà e si smarrisce quando prende gol. L’ultimo posto nel girone A inizia a pesare anche se domenica prossima contro l’Ottavia i rossoblu avranno la chance magari di potersi misurare in uno scontro diretto per la salvezza. Non c’è Pelizzi infortunato che fa compagnia in tribuna a Selvadagi. In porta Mercadante, in difesa Urbani e Guida sulle corsie esterne con Tancredi e Barbarossa centrali. In mezzo al campo Polucci, Capanna e Merciari con Giusto e Di Biagio dietro all’unica punta Cifarelli. L’avvio, come detto, è promettente per i ladispolani che spingono soprattutto sulla sinistra con Di Biagio. Al 12’ è Giusto che lo serve ma il laterale sinistro non riesce a indirizzare la palla nello specchio della rete. Colantoni non è felice per l’andamento della gara ma al 17’ Follo e Di Giovanni dialogano sull’out di destra, un rimbalzo favorisce Bosi che a porta praticamente sguarnita insacca. La rete galvanizza il Maccarese che ha due occasioni per raddoppiare ma non è cinico. Si vede però che sta meglio di gambe e di testa. Al 37’ sugli sviluppi di un calcio piazzato Guiducci è il più lesto e insacca superando una difesa fragile. Si va negli spogliatoi. Nella ripresa Bosco prova a rinforzare l’attacco inserendo Tofa per Giusto. Al 15’ Di Biagio va via e vede Merciari che di testa non imprime la forza giusta al pallone. Tanti cambi da una parte e dall’altra. La W3 amministra, i rossoblù non riescono mai a rendersi minacciosi. Al 30’ restano anche in 10 per l’espulsione di Polucci per un fallo di reazione. Al 40’ altro piazzato e altra incursione aerea e in gol ci va Ferrari.

ACADEMY LADISPOLI: Mercadante, Urbani, Guida, Capanna (16’ st Cardellini), Barbarossa, Tancredi (30’ st Gjeci), Merciari, Polucci, Di Biagio (44’ st Mazzoni), Giusto (7’ st Tofa), Cifarelli (38’ st Dato). A disp. Cremona, Buonanno, Ferri, Fumasoni. All. Bosco

W3 MACCARESE: Trovato, Fiorini (7’ st Ferrari), Guiducci, Catese, Starace, Bosi (22’ st Ferraro), Aracri, Tisei, Follo (39’ st Cipolletti), Di Giovanni (42’ pt Madeddu), Fè (22’ st Buffolino). A disp. Zorzi, Carta, Talamonti, Citro. All. Colantoni

Arbitro: Nicotera di Aprilia

Reti: 17’ pt Bosi, 37’ pt Guiducci, 40’ st Ferrari

Note: Espulso al 25’ st Polucci (L) per fallo di reazione

