Un risultato amaro. La W3 Maccarese, dopo aver condotto un girone A di Eccellenza al terzo posto in classifica e aver eliminato il Civitavecchia agli spareggi, perde l'andata dei playoff nazionali con il Monastir. Quest'ultima, compagine sarda, si impone di misura con il passivo finale di 0-1 dopo una gara intensa, combattuta da ambo le parti. I maccaresani, dunque, escono sconfitti di fronte al proprio pubblico in occasione della prima delle due gare in programma. Come testimoniato anche nei minuti conclusivi di partita, in vista dell'incontro di ritorno sul campo degli isolani, la volontà dei bianconeri di ribaltare l'attuale svantaggio è più forte che mai. Il match, andato in scena in quel dello Stadium, ha visto trionfare la squadra ospite grazie alla rete di Sanna siglata al 31’. Gli uomini di mister Colantoni provano a reagire ma in maniera vana, cercando un pareggio destinato a non arrivare. Il Monastir vince e tra cinque giorni - domenica 1° giugno - ospiterà Follo e compagni, per capire chi andrà a sfidare nel turno successivo una tra Vianese e K Sport Montecchio Gallo.

