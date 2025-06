Partono in maniera negativa i playoff di Promozione per il Fregene Maccarese di mister Natalini. I biancorossi, in quel del “Salaria Sport Village”, escono sconfitti per 2-0 dai padroni di casa dell'Atletico Salaria Vescovio. Dopo il terzo posto nel girone C, i freginesi incominciano con il piede sbagliato questa parte di stagione, valevole ancora per l'annata 2024-2025. Il match, iniziato alle ore 11, ha visto la società ospitante avere la meglio sugli aeroportuali. Nonostante un equilibrio in lungo e in largo, gli uomini del tecnico Iannotti sono riusciti a sfruttare al meglio le occasioni capitate sui loro piedi. Le reti messe a segno, dunque, sono arrivate entrambe agli inizi delle due frazioni di gioco: una per tempo. Apre Colapietro, chiude Pastorelli. Una prestazione solida e determinata. Un successo meritato, che ha consentito ancora una volta di consolidare quanto di buono fatto vedere nell'arco di quest'anno. Fregene che a sua volta, se pur sia arrivato agli attuali playoff con evidente stanchezza, ha comunque dato il massimo per onorare la maglia sul proprio petto.

Abnegazione, di fatto, che non è bastata ai fini del risultato finale ma che senza ombra di dubbio si rivelerà importante per l'imminente impegno di mercoledì. Alle ore 17 e sul campo neutro “Ivo Di Marco” di Roma, andrà in scena l'andata delle semifinali B, dove Dipilato e compagni andranno ad affrontare il Villalba per alimentare il sogno Eccellenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA