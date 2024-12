Pietro Grechi è il nuovo direttore tecnico della Volley Ladispoli.

«Presentare il ritorno di Pietro Grechi a Ladispoli - afferma la dirigenza - è molto semplice perché gli appassionati di pallavolo della nostra città e dintorni ricordano bene che questa non è la sua prima volta, ma ben la terza e tutte le volte Pietro ha lasciato il segno con grandi imprese agonistiche ad iniziare dal 2008 con il titolo di campione regionale nel campionato giovanile Under 16 di Eccellenza, per proseguire con la partecipazione alle finali nazionali, agli entusiasmanti playoff nel campionato nazionale di Serie B2 femminile nel 2019, per concludere infine prima con la promozione in Serie B1 femminile nel 2021 e poi con una onorevole retrocessione l’anno dopo da un campionato che in quel momento è sembrato troppo impegnativo per il nostro territorio. Oggi, dopo una breve pausa di riflessione e riorganizzazione, la Volley Ladispoli nel presentare la sua nuova Stagione Sportiva ed in particolare il segmento che riguarda le sole giovanissime del settore femminile, utilizzerà la parola ripartenza perché è la parola giusta che sintetizza il momento e dà significato alla sua attuale pianificazione in ambito agonistico, ricco di storia, trofei, tradizioni ed esperienza, anche di ripartenze, che sono parte integrante della sua storia.

«In questi ultimi due anni - continua la dirigenza rossoblu - si è lavorato tanto sulle leve giovanili e i risultati non sono mancati; le tre squadre giovanissime dello scorso anno, ci riferiamo alle Under 12, 13 e 14 femminili, hanno risposto con entusiasmo alle sollecitazioni tecniche ottenendo piazzamenti di rilievo nelle classifiche dei rispettivi campionati territoriali Fipav (rispettivamente 2°,3° e 1°) a cui si è aggiunta una mancata promozione della squadra maggiore sconfitta solo ai playoff. Sicuramente è questo il momento decisivo per una pianificazione importante che possa rilanciare a breve l’intero settore nelle Serie che più le si addicono ed in cui è abituata a confrontarsi da sempre. Se parliamo di ripartenza e noi possiamo farlo, è perché per una associazione affiliata da quasi 50 anni come la nostra, saper ripartire diventa una necessità, una virtù, la garanzia di saper comunque assembrare passione, volontà, continuità e capacità organizzativa. Nel presentare le giovani e giovanissime atlete di oggi, la Volley Ladispoli non può fare a meno di ricordare i tempi passati.I corsi e ricorsi narrano di quando giovanissime erano Gabriella e Debora, oggi nostre allenatrici, ma in gioventù anche atlete esperte nei campionati nazionali, oppure Francesca e Manu della generazione successiva, anche loro atlete esperte di campionati nazionali. Tutte atlete che per tanto tempo, grazie alle ripartenze hanno portato in auge i colori rossoblu del Ladispoli. La figura di Pietro Grechi, artefice con la Volley Ladispoli di tante battaglie e promozioni, ci è quindi sembrata la scelta giusta per dare spessore al percorso tecnico stagionale. Avrà oltreché la responsabilità della squadra maggiore femminile anche la direzione tecnica di tutto il settore femminile e si avvarrà della collaborazione di Fabio D’Arienzo, Gabriella Senzamici e del preparatore atletico Simone Dacri. Per quanto riguarda invece tutti gli altri settori della Volley Ladispoli, maschile, minivolley e amatoriale, faremo presto seguito con altri comunicati. Buon lavoro a Pietro».

©RIPRODUZIONE RISERVATA